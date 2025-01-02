السيطرة على حريق شب داخل شقة في السلام

دفعت الأجهزة الأمنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام، وتمكنت قوات المطافئ من إخماد الحريق ويواصل أجهزة البحث رفع آثار الحريق وفحصه للوقوف على أسبابه.

وكان قد نشب حريق هائل بإحدي الشقق السكنية بعقار سكني بمساكن عثمان في بدائرة قسم شرطة السلام التابعة لمديرية أمن القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة عمليات النجدة، يفيد بوجود حريق هائل بإحدى الشقق السكنية بعقار سكني بمساكن عثمان في منطقة السلام.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة.

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