الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السيطرة على حريق شب داخل شقة في السلام

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق شقة في السلام، فيتو

دفعت الأجهزة الأمنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة بدائرة قسم شرطة  السلام، وتمكنت قوات المطافئ من إخماد الحريق ويواصل أجهزة البحث رفع آثار الحريق وفحصه للوقوف على أسبابه.

وكان قد نشب حريق هائل بإحدي الشقق السكنية بعقار سكني بمساكن عثمان في بدائرة قسم شرطة السلام التابعة لمديرية أمن القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة عمليات النجدة، يفيد بوجود حريق هائل بإحدى الشقق السكنية بعقار سكني بمساكن عثمان في منطقة السلام.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة.

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب العثور على جثتين في المستقبل

الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد حريق مخزن أثاث في مصر القديمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية حريق قسم شرطة السلام لمديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف أسباب العثور على جثتين في المستقبل

الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد حريق مخزن أثاث في مصر القديمة

ضبط 1108 مخالفات تجاوز سرعات في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية

التحقيق مع صاحب شركة استيراد وتصدير انتحل صفة ضابط بالجيزة

تطور جديد في واقعة تورط إمام مسجد بتزوير وثيقة طلاق لونا صبري من أحمد بهجت

اعترافات المتهم بقتل مسنة في بولاق الدكرور

ماس كهربائي وراء حريق مصنع في الروبيكي ببدر وإصابة١٠ أشخاص باختناق

القبض علي سائق سيارة تسبب في إصابة 5 أشخاص بطريق أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

رواتب تصل لـ 200 ألف جنيه، مد التقديم على وظائف جديدة بالكويت

عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا

غضب أهلاوي من مفاوضات أكرم توفيق مع الشمال القطري

بعد تطبيق الضريبة، هذه الهواتف معفاة من الرسوم

كارثة جديدة في إثيوبيا، ظهور تشققات أرضية وفوالق ضخمة تبتلع الأشجار وتثير القلق (فيديو)

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 2 يناير 2025

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدلات حكام الدوري المصري الممتاز بعد زيادتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية