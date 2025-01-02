وكيل صحة سوهاج يكرم العاملين بمركز معلومات المديرية نظير مجهوداتهم وكفاءتهم

قام الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بتكريم جميع العاملين بمركز المعلومات بمديرية الصحة، وعلى رأسهم الدكتور ايهاب يوسف مدير المركز، وذلك نظير مجهوداتهم المبذولة وكفائتهم في تأدية الأعمال المنوطة بهم ومساهماتهم الملحوظة في ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين للتيسير علي المواطنين وتقديم خدمة طبية أفضل.

ومن جانبه عبر الدكتور إيهاب يوسف مدير المركز وجميع العاملين عن اعتذازهم وسعادتهم البالغة بهذا التكريم وانهم فخورين بالعمل تحت قيادة " دويدار " مؤكدين علي انهم يجدوا كل الدعم والتقدير خلال عملهم.

وأوضح دويدار أن مركز معلومات المديرية من أفضل الإدارات التي أعتمد عليها في اتخاذ القرارات ومتابعة الأداء لباقي الإدارات من خلال الإحصائيات ونسب الأداء مضيفآ ان المساهمات الملحوظة للمركز في ميكنة الخدمات الصحية بالمنشأت الصحية بالمحافظة.

يأتي ذلك التكريم لتشجيع المتميزين وإبراز مجهوداتهم المبذولة والتزامهم ويعد دافعًا إيجابيا لإستمرار ذلك التميز على التكريم المتميزين بمديرية الصحة بسوهاج .

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