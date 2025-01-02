الأولى في الصعيد، تدشين أول وحدة لعلاج الحروق والتجميل في سوهاج

عقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماعا، التقى خلاله الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والمهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان لإقليم جنوب الصعيد، وبحضور الدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور هيثم عطية رئيس أقسام الاستقبال والطوارئ بسوهاج العام والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة لمناقشة التجهيزات النهائية لتدشين والإعلان عن أول وحدة متخصصة لعلاج الحروق والتجميل بصعيد مصر.

وأشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوحدة المزمع تدشينها ستصبح الوحدة الأولى لعلاج الحروق وعمليات التجميل وعناية خاصة بمصابي الحروق ومقرها مستشفى سوهاج العام لتقدم الخدمات المتكاملة لمصابي الحروق المختلفة.

ومن جانبه استعرض الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام خطة تشغيل الوحدة وتجهيزاتها من القوى البشرية والمستلزمات وما تحتاج إليه الوحدة.

كما أضاف دويدار أن تشغيل الوحدة سيعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وخدمة مصابي الحروق بها وبالمحافظات المجاورة، ورفع المعاناة عن كاهلهم، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية بالمحافظة تحظى بكل الدعم على جميع المستويات وتذليل جميع العقبات لحصول المواطن على الخدمة الصحية المتميزة على أكمل وجه.

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