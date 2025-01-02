الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأولى في الصعيد، تدشين أول وحدة لعلاج الحروق والتجميل في سوهاج

تدشين أول وحدة لعلاج
تدشين أول وحدة لعلاج الحروق والتجميل فى سوهاج

عقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماعا، التقى خلاله الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام والمهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان لإقليم جنوب الصعيد، وبحضور الدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور هيثم عطية رئيس أقسام الاستقبال والطوارئ بسوهاج العام والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة لمناقشة التجهيزات النهائية لتدشين والإعلان عن أول وحدة متخصصة لعلاج الحروق والتجميل بصعيد مصر.

وأشار الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوحدة المزمع تدشينها ستصبح الوحدة الأولى لعلاج الحروق وعمليات التجميل وعناية خاصة بمصابي الحروق ومقرها مستشفى سوهاج العام لتقدم الخدمات المتكاملة لمصابي الحروق المختلفة.

ومن جانبه استعرض الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام خطة تشغيل الوحدة وتجهيزاتها من القوى البشرية والمستلزمات وما تحتاج إليه الوحدة.

كما أضاف دويدار أن تشغيل الوحدة سيعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وخدمة مصابي الحروق بها وبالمحافظات المجاورة، ورفع المعاناة عن كاهلهم، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية بالمحافظة تحظى بكل الدعم على جميع المستويات وتذليل جميع العقبات لحصول المواطن على الخدمة الصحية المتميزة على أكمل وجه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستقبال والطوارئ إقليم جنوب الصعيد الدكتور إيهاب هيكل الرعاية الحرجة والعاجلة حصول المواطن على الخدمة

مواد متعلقة

فتح باب التقديم لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

افتتاح "ملتقى أنشطة اليوم الواحد" بمركز شباب سوهاج
ads

الأكثر قراءة

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

تفاصيل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

أحدث أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

رقم ضخم، اتحاد الكرة يطالب الزمالك بسداد مديونياته

منوعات

المزيد

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس 2-1-2025

قفزة في الثوم، أسعار الخضار اليوم الخميس بسوق العبور

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أبرزهم زيزو والشناوي.. 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر بالتشهد الأخير في الصلاة

مرصد الأزهر يحذر: انتشار الخرافات والدجل يهدد المجتمعات ويعيق التقدم

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية