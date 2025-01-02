الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة السياحة تعلن حصيلة استرداد الآثار المهربة بالخارج خلال 2024

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
ads


أعلنت وزارة السياحة والآثار عن جهود استرداد الآثار المهربة بالخارج والتي خرجت بطرق غير شرعية خلال عام 2024، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفارات المصرية بالخارج.

جهود استرداد الاثار التي خرجت بطرق غير شرعية

وأوضخت الوزارة أنه تم استرداد 60 قطعة أثرية متنوعة من المملكة المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي، كما تم  سترداد أرس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية بيرن.


وأوضحت الوزارة أنها نجحت أيضا في استرداد 10 قطع أثرية متنوعة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم ا سترداد أربعة قطع أثرية عبارة عن ثالاث تمائم علي هيئة الاوشابتي من دولة النمسا، كما تسلمت السفارة المصرية في لأهاي بهولندا ثلاث قطع أثرية تتضمن تمثال من الاوشابتي، وجزء من تابوت ملون، وراس مومياء من العصر المتأخر. 


جهود ضبط محاولات التهريب بالمنافذ
 

وأشارت الوزارة إلي أنها نجحت في استرداد ثلاث قطع أثرية عبارة عن جمجمة ويد وتميمة من دولة ألمانيا، وتم تسليمها للسفارة المصرية ببرلين، كما تم استرداد 67 قطعة أثرية متنوعة من دولة ألمانيا.


وتابعت الوزارة أنه تم استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من دولة أيرلندا، عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، كم تم ضبط357 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة جهود استرداد الآثار المهربة بالخارج وزارة الخارجية وزارة الخارجية والهجرة وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المملكة المتحدة بيرن الولايات المتحده الامريكيه لاهاي الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

السياحة تعلن نجاح جهود الترويج السياحي لمصر في الخارج خلال 2024

السياحة: 99.54% نسبة تطبيق خطة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية

السياحة والآثار تعلن معدلات تنفيذ الأعمال بالمتحف المصري الكبير

بينها منع المغالاة في الرسوم، توصيات برلمانية لدعم قطاع السياحة
ads

الأكثر قراءة

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق

البترول تكشف حقيقة توقف شركة "إيني" الإيطالية عن إنتاج الغاز في حقل ظهر

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

نجل المطربة مي فاروق بحفل زفاف والدته (صور)

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الحمص في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

المزيد
الجريدة الرسمية