أخبار مصر اليوم: فرص عمل بالسكك الحديدية.. استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد إلغاء الجمعية العمومية.. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق الأسبوع المقبل

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

شروط الالتحاق بوظائف مصر للطيران للخدمات الجوية

أعلنت الشركة القابضة لمصـر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية لشغل بعض الوظائف بنظام عقد عمل( 11 شهرًا)

أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى، يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء، يومى الأحد والاثنين المقبلين.

وزير الصحة: مشروع مستشفى طنطا العام بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام، ومركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، بهدف متابعة التجهيزات والتطوير ومعدلات الإنجاز، يأتي ذلك ضمن جولة الوزير لمتابعة منظومة العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل وحلها على الفور.

استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية

أعلن أربعة أعضاء من مجلس النقابة العامة للأطباء عن تقديم استقالة من مجلس النقابة، بسبب قرار نقيب الأطباء إلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا

شيخ الأزهر ووزير التعليم يناقشان تعزيز تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في المناهج الدراسية

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال اللقاء، أكد شيخ الأزهر ضرورة تبني استراتيجية تعليم تراعي الاحتياجات الأساسية لشبابنا العربي، تربطهم بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، في ظل طوفان الغزو الثقافي الذي يستهدف إقصاء الدين والأخلاق وتغليب ربط النشء والشباب باللغات الأجنبية على حساب لغتهم الأم اللغة العربية.

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا فريدا للربة أفروديت إله الحب والجمال لدى الإغريق

عرض المتحف المصري بالتحرير تمثالا للربة أفروديت بأنها إلهة الحب والجمال لدى الإغريق، وقد ولدت من زبد أمواج البحر في صدفة لؤلؤة قريبا من جزيرة قبرص، ودعاها الرومان فينوس.

وزير العمل: 45.25 مليون جنيه إعانات طوارئ للعمال خلال 2024

قال محمد جبران وزير العمل إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، والذي يُعتبر واحدًا من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية والدعم للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر والتحديات، قام بدفع إعانات إجور لهم حتى تتعافي شركاتهم،وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها

فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل لتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات

مطار شرم الشيخ الدولي يحتفل بالعام الجديد مع الركاب

شهد مطار شرم الشيخ الدولي فعاليات مميزة بمناسبة استقبال العام الجديد تحت شعار "عام سعيد لكل العالم"، أقام المطار احتفالًا خاصًا شارك فيه الركاب القادمون والمغادرون من مختلف الجنسيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.