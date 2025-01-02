خبير: سباق متسارع بين الهاكرز والمتخصصين في حماية البيانات

قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إن الدولة المصرية افتتحت نظام الحوسبة السحابية الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويحتوي على أنظمة حديثة تساعد على اكتشاف الاحتيال من خلال استخدام أنظمة الذكاء الصناعي.

استخدام الهاكرز لتقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضاف "حامد"، خلال حديثه بقناة "النيل للأخبار"، أن هناك سباقًا كبيرًا ما بين الهاكرز والمتخصص في مجال التقنية، فالهاكرز يستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير أدواته واختراق البيانات، والمبرمج المتخصص يستخدم الذكاء الصناعي لتفعيل حماية البيانات بصورة أكبر.

اختراق الهواتف المحمولة

وأشار إلى أن هناك ضرورة لعدم وضع أي أشياء خاصة على الهاتف المحمول حتى لا يتم اختراقها، وفي حال وضع بعض الأمور الخاصة من الضروري أن يكون لديه البرامج الكفيلة بحماية هذه البيانات.

اختراق الخزانة الأمريكية

وأشار إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن اختراق الخزانة الأمريكية من خلال هاكرز صينيين، رغم أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكبر والأكثر تقدمًا على مستوى العالم.

وأضاف "، أنه لا يوجد رادع حتى الآن للهاكرز، لأنهم في حال تطوير مستمر، ويستخدمون أحدث الأدوات لاختراق البيانات، مشددًا على ضرورة الحرص على البيانات الشخصية بصورة كبيرة حتى لا تخترق وتستغل بصورة سلبية من قبل البعض.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر يؤثر على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن استخدامات الذكاء الصناعي في الأمن القومي تبدأ من خلال البنية التحتية التكنولوجية لمواجهة أي اختراق، وهذا الأمر يُساهم في تأمين بيانات الدولة.

تدريب 400 ألف مُبرمج

ولفت إلى أن مصر تمتلك كوادر شبابية في البرمجة، مشيرًا إلى أن الدولة دربت ما يقرب من 400 ألف متدرب في مجال البرمجة، وفقًا لـوزارة الاتصالات، وهذا الأمر مهم للغاية.

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