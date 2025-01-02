حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الجمعة بغرب الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب بمحافظة الإسكندرية اليوم، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بسوق جمعة، يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بفرض الانضباط وتكثيف حملات إزالة الإشغالات بنطاق الحي، واستمرارًا لحملات إزالة الإشغالات علي مدار اليوم.



كما كلفت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية بتنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام ومكبرات الصوت، والتي استهدفت إزالة كافة الإشغالات والفروشات بمنطقة سوق الجمعة وشارع المكس

هذا وقد أسفرت الحملة عن التحفظ علي ٢٠ إشغالا متنوعا، وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحي

وأكدت رئيس الحي بأن الحملات مستمرة بشتي أنحاء الحي، وعلي مدار اليوم لفرض الانضباط وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات.

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