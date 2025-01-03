القديس أغناطيوس، شهيد الإيمان في أنياب الوحوش

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس أغناطيوس أسقف أنطاكية حامل الإله عام 107م.

قصة استشهاد القديس أغناطيوس

في اليوم الرابع والعشرين من شهر كيهك عام 107م، استشهد القديس أغناطيوس الثيئوفوروس (حامل الإله)، أسقف أنطاكية، الذي يُعتبر من أبرز شخصيات الكنيسة الأولى وتلاميذ القديس يوحنا الإنجيلي.

ووفقًا للتقليد الكنسي، كان القديس أغناطيوس الطفل الذي حمله السيد المسيح أمام التلاميذ وقال عنه: "من وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات" (مت 18: 2-4). وقد عُرف القديس بإيمانه العميق وخدمته المثمرة، حيث ردّ كثيرين إلى الإيمان وكتب سبع رسائل رعوية تحمل معاني روحية عميقة.

خلال حكم الإمبراطور تراجان، تعرض القديس أغناطيوس للاضطهاد بعد رفضه تقديم الذبائح للآلهة الرومانية، مؤكدًا إيمانه بالسيد المسيح. أمر تراجان بنقله إلى روما ليُطرح للوحوش كعقوبة تُنفذ في احتفالات الأعياد الرومانية.

أثناء رحلته إلى روما، ودَّعه أساقفة وشعب الكنائس في آسيا، وكتب رسائل رعوية تحث على الثبات في الإيمان والطاعة الكنسية. وفي رسالته الشهيرة إلى أهل روما، طلب منهم عدم التدخل لمنع استشهاده، قائلًا: "لا بد لي أن أُطحَن بأنياب الوحوش لأصبح خبزًا جيدًا على مائدة المسيح".

وعند وصوله إلى روما، تم طرحه للوحوش في الملعب أمام الجماهير. قَبِل القديس الموت بصبر وصلى من أجل الكنيسة قبل أن يُفترس. جُمعت عظامه بعد استشهاده ونُقلت إلى أنطاكية، حيث دُفنت وأصبحت مصدرًا للبركات والعجائب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.