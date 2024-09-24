تقرير حديث: تصاعد أعطال اختراق البيانات يرفع التكاليف إلى مستويات قياسية

كشف تقرير حديث عن أن تصاعد اعطال اختراق البيانات يرفع التكاليف إلى مستويات قياسية وذلك لاسباب متعددة أبرزها تعطل الأعمال.

متوسط التكلفة لاختراق البيانات

وكشف التقرير السنوي لـ IBM والذى جاء بعنوان التكاليف الناتجة عن اختراق البيانات عن بلوغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات 4.88 مليون دولار هذا العام، بزيادة 10 في المائة عن 4.45 مليون دولار في العام الماضي، وهي أكبر قفزة سنوية منذ جائحة كوفيد-19، حيث أفادت 70% من المؤسسات حول العالم بأن الاختراقات التي واجهتها تسبّبت في تعطيلات كبيرة أو كبيرة جدًا لعملياتهم التجارية.

ووفقًا للتقرير، تسببت الهجمات الإلكترونية في ارتفاع التكلفة الكلية نظرًا للتوقف التشغيلي وخسارة العملاء وفقدان الثقة، وكذلك التكاليف المرتبطة بالاستجابات بعد الاختراق مثل توظيف موظفي مكاتب خدمة العملاء والغرامات التنظيمية.

وينعكس أثر اختراقات البيانات ليس فقط على زيادة التكاليف، بل يمتد لوقت طويل، حيث تستغرق أغلب المؤسسات، عالميًا، ذات العدد المحدود (12%) أكثر من 100 يوم للتعافي الكامل.

ومن حيث تأثر القطاعات عالميًا، أظهر التقرير أن قطاع الصحة شهد أعلى تكلفة للاختراقات بلغت 9.77مليون دولار، واحتلت الصناعة المالية المرتبة الثانية، بمتوسط تكلفة 6.08 مليون دولار، بينما جاء القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة بمتوسط 5.56 مليون دولار.

وفي الشرق الأوسط، تستمر تكاليف اختراق البيانات للشركات في مسارها التصاعدي لتصل إلى متوسط 8.75 مليون دولار.

تدابير متقدمة للأمن السيبراني

وأدت تكاليف العمليات المتعلقة بفقدان الأعمال والكشف والتصعيد والاستجابة من جانب العملاء بعد الاختراق والإخطار أيضًا إلى ارتفاع التكاليف على أساس سنوي في المنطقة حيث قالت مروة عباس، مدير عام IBM مصر إن التصعيد المستمر لتكاليف خرق البيانات يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير متقدمة للأمن السيبراني.

ومع تطور التكنولوجيا وزيادة تعقيدها، أصبحت التهديدات السيبرانية واختراقات البيانات أكثر تعقيدًا لذلك فإنه من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى تبني التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومعالجة مخاوف نقص موظفي فرق تأمين الأخطار الإلكترونية، وتعزيز الامتثال التنظيمي.