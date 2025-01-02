حملات تموينية متنوعة بالإسكندرية

قامت إدارة تموين شرق بالاسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة ياتى برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة وبحضور نبيل عسكر و محمود رضوان مفتشى الادارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات على نطاق الإدارة

ياتى ذلك طبقا لتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على القطاع التموينى بنطاق الإدارة

و التى أسفرت عن ضبط محل لحيازته عدد ٥٠٧ علية سجائر متنوعة مجهولة المصدر بدون فواتيرتحرير محضر توقف لبقال تموينى بدون إذن مسبق من التموينتحرير محضر توقف لمحطة تموين سيارات بدون إذن مسبق من التموين

كما تم خلال الحملة تحرير ٥ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلديةتحرير عدد ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجين وتحرير محضرين عدم وجود لوحة البيانات للمخابز وتحرير محضرين عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير ٣ محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة

و قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

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