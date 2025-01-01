الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه قبل مواجهة عمان بنهائي خليجي 26

كشف تقرير عن موقف الاتحاد البحريني، من حالة طرد لاعبه مهدي عبدالجبار، خلال مواجهة الكويت، في نصف نهائي خليجي 26.

الاتحاد البحريني يستأنف على طرد لاعبه

وذكرت صحيفة الأيام البحرينية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد يعتزم الاستئناف على البطاقة الحمراء.

وطرد مهدي عبدالجبار بالدقيقة 52، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفاز منتخب البحرين، مساء أمس الثلاثاء، على نظيره الكويتي بنتيجة (1-0)، ليلتقي مع منتخب عمان الذي فاز على منتخب السعودية 2-1، في المباراة النهائية، المقرر لها يوم السبت المقبل.

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