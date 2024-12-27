سلوفاكيا ترحب باستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا

قال رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، إن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا على أي مستوى، بعدما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على ذلك.

سلوفاكيا تعلن استعدادها لاستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا

وأوضح رئيس الوزراء السلوفاكي في رسالة بالفيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: "أقترح أن تكون سلوفاكيا دولة مناسبة لتنظيم أي مفاوضات سلام على أي مستوى".

وأشار إلى أن هذه المفاوضات يمكن أن تكون على مستوى الوزراء أو أعضاء البرلمانات الوطنية.

وقال وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، إن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية إجراء مفاوضات في سلوفاكيا حول تسوية سلمية في أوكرانيا يعتبر إشارة إيجابية.

سلوفاكيا تدعو باستمرار إلى الحلول السلمية لتسوية الصراع الأوكراني

كما أكد أن سلوفاكيا تدعو باستمرار إلى الحلول السلمية لتسوية الصراع الأوكراني، وتدعم أي مبادرة سلمية.

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو قد التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 22 ديسمبر، فيما أكد الرئيس الروسي أن موسكو منفتحة على فكرة أن تكون سلوفاكيا مكانا محتملا لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

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