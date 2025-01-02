الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الحقائق التاريخية ثابتة، الزمالك يحتفي بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي

احتفل نادي الزمالك بفوزه التاريخي على غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما عام 1942 في بطولة دوري القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على فيس بوك صورة، وعلقت:" الحقائق التاريخية ثابتة، في مثل هذا اليوم.. الفوز الأكبر في تاريخ مباريات الديربي.

قد تكون صورة ‏نص‏

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الأهلى والزمالك الزمالك والأهلي فوز الزمالك علي الاهلي 6-0

مواد متعلقة

سر رغبة الزمالك في التعاقد مع أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي

موعد مباراتي سيدات طائرة الزمالك بدور الـ8 في الدوري

10 صور ترصد الجدية والإصرار في مران الزمالك استعدادا للمصري

بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك

أبرزهم زيزو والشناوي.. 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (إنفوجراف)

مواجهات نارية في البطولات الأفريقية، الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد.. وبيراميدز يبحث عن رد الاعتبار أمام الترجي

أخبار الرياضة اليوم، ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة تجديد زيزو مع الزمالك،عمان يواجه البحرين في نهائي خليجي 26،عودة كهربا لقائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ads

الأكثر قراءة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

القومي للاتصالات: إرسال رسائل لأصحاب الهواتف المستحق عليها رسوم جمركية نهاية الأسبوع المقبل

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

فرص عمل بالسكة الحديد، الإعلان عن 1098 وظيفة جديدة بالهيئة

استقالة 4 أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد قرار إلغاء الجمعية العمومية

السعودية تضع ضوابط جديدة على تأشيرات العمرة

منوعات

المزيد

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الخميس؟

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 يناير 2025 (آخر تحديث)

انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري، أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي في يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

أمين البحوث الإسلامية: خطى رسول الله ومنهجه سبيل مهم لتحقيق الإنسانية الكاملة

المزيد
الجريدة الرسمية