الأربعاء 01 يناير 2025
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أخبار مصر

ضريبة المحمول و"المسئولية الطبية" أبرزها، تفاصيل تصريحات رئيس الوزراء اليوم

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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تصريحات رئيس الوزراء اليوم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة الصحفيين حول عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام، مستعرضًا جهود الحكومة وتوجهاتها المستقبلية في مختلف الملفات.

تقييم أداء الوزراء والمحافظين

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تُجري تقييمًا دوريًا لأداء الوزراء والمحافظين، مع التصويب عند الحاجة. 

وأكد تقديم تقرير نصف سنوي للبرلمان عن أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يهدف إلى تطوير الأداء الحكومي، مع التحدي المتمثل في تطبيق التطوير على المستويات الأدنى.

 

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تحسين مناخ الاستثمار

أكد مدبولي التوسع في رقمنة الخدمات وتطوير مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى لقاء جمعه مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمراجعة الإجراءات، مع الإعلان عن خطوات جديدة قريبًا لتعزيز الاستثمار.

الضرائب على الهواتف المحمولة

تحدث مدبولي عن فرض ضرائب على الهواتف المحمولة للحد من التهريب وتشجيع الصناعة المحلية، مشيرًا إلى وجود 5 مصانع دولية تعمل في مصر. وأكد أن المصريين بالخارج معفيون من هذه الضرائب، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع.

قانون المسؤولية الطبية

شدد رئيس الوزراء على أن قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى حماية الأطباء وتحقيق التوازن، موضحًا أن الجدل الدائر سيتم التعامل معه لتلبية مطالب الأطباء مع الحفاظ على المصلحة العامة.

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دعم القطاع الخاص

أعلن مدبولي عن إنشاء مجموعات استشارية متخصصة تضم رجال أعمال وخبراء من القطاع الخاص لمناقشة ملفات مثل السياحة والصناعة والتنمية العقارية، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

تطورات قلعة المحلة الكبرى

أكد مدبولي دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل قلعة المحلة الكبرى، مع الإشارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الغزل والنسيج. وأوضح أن الدولة تستثمر 56 مليار جنيه في هذا الصرح لضمان نجاحه واستدامته.

إنجازات في قطاع الصناعة

أعلن توقيع اتفاقية مع شركة "سايك موتورز" الصينية لإقامة مصنع جديد لإنتاج السيارات في مصر بحلول عام 2026، كما أشار إلى مبادرات لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى خمس سنوات.

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أرقام قياسية في السياحة

أوضح رئيس الوزراء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر بلغ 15.7 مليون في عام 2024، مع توقعات بزيادة العدد خلال 2025، خاصة مع الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير.

ضبط الأسعار واستقرار الأسواق

أكد مدبولي حرص الحكومة على ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، مع اجتماعات مكثفة مع التجار واتحاد الغرف التجارية لضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

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