الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

10 صور ترصد الجدية والإصرار في مران الزمالك استعدادا للمصري

مران الزمالك
مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المران الرئيسي صباح اليوم والذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك مجموعة من الصور لمران الفريق اليوم والذي ظهر من خلالها تركيز اللاعبين والجدية في أداء التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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