إقبال كبير من الزائرين على "متحف البريد المصري" (صور)

شهد متحف البريد المصري بميدان العتبة اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين المتوافدين على المتحف، وذلك خلال فتحه بالمجان في عيد البريد المصرى الذي يوافق ٢ يناير من كل عام، حيث توافد الزوار من جميع الاعمار على المتحف لمشاهدة مقتنياته التاريخية النادرة وحضور الفعاليات والندوات التعليمية والألعاب الترفيهية للأطفال التي نظمها المتحف.

مواعيد عمل متحف البريد

استقبل متحف البريد الزوار من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم البريد المصري كما تم تنظيم العديد من الفعاليات والندوات التعليمية والألعاب الترفيهية للأطفال؛ بما يمكّنهم من الاطلاع على تاريخ البريد المصري بطريقة تفاعلية جذابة وذلك بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم البريد الذي يوافق الثاني من يناير من كل عام.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "بمناسبة الاحتفال بيوم البريد المصري، قررت الهيئة فتح متحف البريد للزائرين بالمجان بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات، والندوات التعليمية، داخل متحف البريد، والتي تشمل ندوة تعريفية عن أهم إنجازات ومراحل تطور البريد المصري خلال 160 عامًا، إلى جانب العديد من ورش العمل منها: (طرق ترميم الطوابع، وطرق تنظيف المقتنيات الثمينة، وورشة تصميم بعض النماذج المعروضة في المتحف ومعرض رسم مصر)، بالإضافة إلى الترويج وإلقاء الضوء على متحف البريد ومقتنياته التاريخية الفريدة بطريقة مبتكرة وجذابة".

وأضافت الباز: متحف البريد المصري يعد واحدًا من أقدم متاحف البريد على مستوى العالم؛ حيث إنه أنشئ منذ عام ١٩٣٤ ليكون شاهدًا على مراحل تطور البريد المصري منذ عام ١٨٦٥م، وحتى يومنا هذا، وقد تم ترميمه وتطويره بالكامل بهدف إحياء التراث المصري والحفاظ عليه ليسجل تاريخًا من ريادة مصر في مجال البريد بتقنيات حديثة تمزج أصالة الماضي بروح معاصرة، حيث يحتوي متحف البريد المصري على مجموعة مذهلة من المقتنيات البريدية النادرة والطوابع، والتي تجسد التراث البريدي المصري بشكل فريد.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي



جدير بالذكر ان متحف البريد يقع في ميدان العتبة وقائم على مساحة ٧ آلاف متر مربع ويحتوي على مجموعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية التي توضح تاريخ البريد على مر العصور، إلى جانب أهم الطوابع وإصدارات هيئة البريد منذ إنشائها، ويحكي تطور الكتابة والرسالة في صور مختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية الـ "QR Code" في العرض المتحفي، بجانب الاستمتاع بالمتحف بطريقة "برايل"، كما يضم العديد من الأدوات التي كان يستخدمها الطوافون وسعاة البريد، وتطور الرسائل منذ العصر الفرعوني والروماني والقبطي والإسلامي، بجانب طوابع متفردة تحكي عن البريد الأوروبي والإفريقي والآسيوي والأمريكي والأسترالي، بالإضافة إلى العديد من الوثائق التاريخية النادرة.

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