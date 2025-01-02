الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

إعلان مهم من الأوقاف بشأن التصفية المركزية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم التصفية المركزية التحريرية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم، بمسجد النور بالعباسية، ودعت الوزارة المتسابقين المؤهلين إلى الالتزام بإحضار صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل، وذلك وفق المواعيد المحددة.

إعلان مهم من وزارة الأوقاف بشأن التصفية المركزية للمسابقة المحلية للقرآن الكريم

تبدأ الاختبارات الساعة العاشرة صباحًا، وسط أجواء تنظيمية دقيقة لضمان سير العملية بكل سهولة ويسر، وأكدت الوزارة حرصها على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق العدالة والشفافية بين جميع المشاركين.

جهود وزارة الأوقاف في رعاية القرآن الكريم 

واكدت وزارة الأوقاف استمرار جهودها في رعاية القرآن الكريم وأهله، وتشجيع حفظته من خلال عقد المسابقات المتنوعة؛ كما تسعى الوزارة إلى تعزيز القيم القرآنية في المجتمع وتقديم الدعم الكامل للمتميزين من حفظة كتاب الله العزيز.

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