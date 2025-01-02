الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

استاد القاهرة يحتضن بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي الهمم

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

استقر اتحاد الريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني، على إقامة النسخة الثانية من بطولة مصر الدولية على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

ومن المقرر، أن تقام البطولة الدولية خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير الجاري، بمشاركة عدد كبير من الدول، والتي سيعلن عن عددها بشكل نهائي عقب إغلاق باب القيد والمحدد له يوم الإثنين المقبل.

وبدأ مسؤولو الاتحاد خلال الفترة الماضية في عمل اجتماعات دورية بشكل مكثف مع اللجنة العليا للبطولة، وبحث متطلبات مسؤولي اللجان المختلفة من أجل توفيرها، والعمل على حل جميع العراقيل ومتابعة سير العمل الخاص باللجان.

وأكدت النائبة هادية حسني أن الاتحاد يعمل خلال الفترة الماضية بكامل طاقته بهدف الانتهاء من كافة الأمور الإدارية بشكل سريع ودقيق حتى تخرج البطولة بأفضل شكل.

جدير بالذكر أن بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة انطلقت العام الماضي وشارك بها 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهي: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

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