وزير البترول يستقبل سفير كوت ديفوار لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات البترول والغاز والتعدين.

وخلال اللقاء أكد بدوى على أهمية توسعة التعاون بين قطاع البترول والجانب الإيفوارى فى مختلف المجالات البترولية بما يفيد الجانبين، مؤكدًا أن مصر تمتلك الخبرات والمهارات فى مجالات البترول والغاز وقادرة على تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة خاصة فى مجالات البنية التحتية واللوجستيات بالاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتين.

مشاركة مصر في اجتماعات منظمة منتجي البترول الأفارقة

ولفت الوزير إلى أن مصر تشارك فى اجتماعات وأنشطة منظمة منتجي البترول الأفارقة APPO، وأنها تدعم مجهوداتها بما يفيد الشعوب والأسواق المحلية الأفريقية، وأشار إلى أن بتروجت بالفعل تنفذ مشروع استراتيجى هام فى كوت ديفوار وهناك امكانية مشاركة العديد من شركات قطاعى البترول والتعدين فى مشروعات البنية التحتية والتخطيط الهندسى وخدمات الموانئ والتعدين وغيرها من المشروعات الحيوية بما يحقق الفائدة للبلدين.



ومن جانبه أكد السفير الإيفوارى على تطلعه لتعميق التعاون مع قطاعى البترول والتعدين فى مصر فى تنفيذ المشروعات الهامة فى بلاده والاستفادة من الخبرات المصرية فى هذه المجالات، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا العديد من المقابلات مع المسئولين المصريين لبحث الفرص المتاحة للتعاون والعمل على تنظيم زيارة لوفد إيفواري للاطلاع على البنية التحتية البترولية فى مصر وبحث الاحتياجات الإيفوارية وامكانية تطبيقها، ولفت إلى الدعم الكامل من رئيس جمهورية كوت ديفوار لتعميق التعاون المثمر مع مصر فى مختلف المجالات.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بين الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات التعاون الممكنة ووضع برنامج عمل محدد من خلال عقد اجتماعات وزيارات ميدانية لمنشآت البترول والغاز والتعدين بالبلدين.

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