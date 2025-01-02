في عيد ميلاده، رحلة حسن الرداد من كلية التجارة إلى عالم الفن

يحتفل الفنان حسن الرداد اليوم، 2 يناير، بعيد ميلاده، حيث ولد في مثل يومنا هذا عام 1984 في دمياط، ويعتبر حسن أحد نجوم السينما والتلفزيون في السنوات الأخيرة، وعلى امتداد مشواره الفني استطاع أن يحقق نجاحًا لافتًا ويثبت مكانته بين نجوم الصف الأول، محققًا قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أعماله المتنوعة والأدوار المختلفة التي قدمها.

بدايات الفنان حسن الرداد.. من كلية التجارة إلى عالم الفن

لم تكن بداية حسن الرداد الفنية تنبئ بأنه سيكون من نجوم الفن في مصر، فقد كان يدرس التجارة، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة، ولكن شغفه بالتمثيل دفعه للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تخرج من قسم التمثيل.

شارك حسن في بداياته في أدوار صغيرة بعدد الأعمال الفنية، ولكن كانت البداية الحقيقية لحسن الرداد عندما قرر التقدم لاختبار تمثيل أعلنه المخرج خالد يوسف، وهو الاختبار الذي شكل نقطة فارقة في مسيرة الرداد، حيث أثبت حسن موهبته ونجح في هذا الاختبار، ليحظى بفرصة الظهور في فيلم خيانة مشروعة وذلك عام 2006، وبالرغم من أن الدور كان صغيرًا، إلا أن مشاركته في هذا الفيلم كانت بداية انطلاقه في عالم السينما، مما فتح أمامه الأبواب للمشاركة في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية في السنوات التالية.

الدالي.. الانطلاقة الكبرى لحسن الرداد

جاء الدور الأكبر في حياة حسن الرداد عندما اختاره الفنان الكبير نور الشريف للمشاركة في بطولة مسلسل الدالي عام 2007، حيث قدم شخصية باسم الدالي، وقد جاء هذا الاختيار بناءً على توصية من الدكتورة سميرة محسن، أستاذة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والتي كانت قد تابعت تطور موهبة الرداد عن كثب، وفي مسلسل الدالي، أبرز حسن قدراته التمثيلية أمام جمهور كبير، ولقد قال هو عن مشاركته في المسلسل في تصريحات إعلامية “أول عمل شعرت أنني ممثل كان مسلسل الدالي وكان بداية معرفة الجمهور بي”.

أبرز الأعمال الفنية للفنان حسن الرداد

شارك حسن الرداد بعد ذلك في العديد من الأفلام الناجحة التي أثبتت تنوع موهبته، من أبرزها فيلم احكي يا شهرزاد عام 2009 للمخرج يسري نصر الله، وكف القمر عام 2011 مع المخرج خالد يوسف حيث قدم شخصية بكر القط، كما شارك في أفلام الآنسة مامي ونظرية عمتي، وفي التلفزيون، لم يكن حسن الرداد بعيدًا عن الأضواء، حيث شارك في أعمال درامية لاقت نجاحًا كبيرًا مثل مسلسل الجماعة الذي تناول سيرة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ونونة المأذونة الذي قدم فيه شخصية كوميدية محبوبة جعلت له قاعدة جماهيرية أكبر وغيرها من الأعمال الناجحة كما قدم عدد من البطولات المطلقة.

تزوج حسن الرداد من الفنانة إيمي سمير غانم، وإلى جانب نجاحهما في زيجتهما إلا أنهما شكلا ثنائية فنية ناجحة، حيث قدما معًا عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، وآخرها مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك الثنائي في عمل جديد ينافس في رمضان المقبل وهو مسلسل عقبال عندكم الذي كان يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، وسيكون من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.