الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وفاة شقيق وزير الخارجية وتشييع جثمانه في أسيوط

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

توفي، اليوم الثلاثاء، شقيق وزير الخارجية بدر عبد العاطي، محمد أحمد عبد العاطى ومن المقرر تشييع الجثمان في أسيوط بمسقط رأسه.

بدر عبد العاطي يتولى حقيبة وزارة الخارجية

وفي يوليو 2024، تولى السفير بدر عبد العاطي وزارة الخارجية المصرية بعد ضم وزارة الهجرة إليها، ليخلف السفير سامح شكري الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2014.

مسيرة دبلوماسية مميزة لـ بدر عبد العاطي

وقبل توليه وزارة الخارجية، شغل الدكتور بدر عبد العاطي، عدة مناصب دبلوماسية مهمة، أبرزها عمله كسفير مصر لدى بروكسل. خلال فترة عمله في الاتحاد الأوروبي، كان له دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مما أسهم في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

دور بدر عبد العاطي في تعزيز التعاون الاقتصادي

وتحت إشرافه، شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا كبيرًا، حيث ساهم بدر عبد العاطي في جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، مما أدى إلى ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

وبجانب مهامه الدبلوماسية، يُعرف السفير بدر عبد العاطي بعلاقاته الواسعة مع عدد من الشخصيات الدولية، وكان له تأثير كبير في سياسة مصر الخارجية في مختلف المجالات، من بينها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمصلحة البلاد.

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شقيق وزير الخارجية بدر عبد العاطي تشييع الجثمان في أسيوط السفير سامح شكري بدر عبد العاطي

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