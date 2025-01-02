الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

مخالفين الإقامة فى
مخالفين الإقامة فى السعودية، فيتو

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 19.9 ألف قرار إداري خلال شهر جمادى الآخرة 1446هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

عدم إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

وشددت  الجوازات السعودية بحسب وسائل إعلام سعودية على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد؛ عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

 مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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