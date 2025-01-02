الخميس 02 يناير 2025
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المهن التعليمية تنفذ 11 دورة تدريبية لاستراتيجيات الأمن القومي خلال يناير وفبراير 2025

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين

تنظم النقابة العامة للمهن التعليمية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية 11 دورة تدريبية خلال شهري يناير وفبراير 2025.

ويأتي ذلك في إطار جهود النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب؛ لرفع مستوى الوعي للمعلمين، وبناء قدراتهم حول استراتيجيات الأمن القومي، وأساليب التفكير، وصناعة القرار، والأزمات والتفاوض، ومعرفة التطور التكنولوجي وأثره على الأمن القومي.

خلف الزناتي: الدورات التدريبية التي تنفذها النقابة العامة للمهن التعليمية تؤتي ثمارها 

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أن النقابة تولي ملف تدريب المعلمين ورفع كفاءة المعلم اهتمامًا كبيرًا، وأشار إلى أن الدورات التدريبية التي تنفذها النقابة العامة للمهن التعليمية تؤتي ثمارها في معرفة استراتيجيات الأمن القومي، وكيفية مواجهة الشائعات.

وأوضح نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الدورات التدريبية المقرر تنفيذها خلال شهري يناير وفبراير 2025 تأتي استكمالًا لجهود النقابة في إطار نشر الوعي بين المعلمين لينقلوا ذلك إلى طلابهم ومحيطهم في المجتمع المدرسي.

وأشار إلى أن النقابة، تحاول استغلال فترة إجازة منتصف العام، بتنفيذ دورات تدريبية في محافظات: الإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية،  والأقصر، وأسوان، وقنا، والمنيا، وبني سويف، والشرقية، وشمال سيناء.

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وتأتي تلك الدورات التدريبية استجابة لرغبات المعلمين في تلك المحافظات بعد النجاح الذي حققته الدورات التدريبية التي نفذتها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، حيث سبق تلك الدورات تنفيذ 115 دورة تدريبية، استفاد منها آلاف المعلمين على مستوى الجمهورية. 

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المعلم المهن التعليمية الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

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