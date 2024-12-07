وزارة العمل توقع بروتوكول تعاون مع نقابتي المهن التعليمية والزراعية

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت عن توقيع بروتوكولات تعاون مع نقابتي المهن الزراعية، والتعليمية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وذلك في مجالات التدريب المهني،وتأهيل الخريجين،والشباب والعاملين -المرشحين من تلك الأطراف الموقعة- بالمجان، على احتياجات سوق العمل، ورفع الوعي النقابي.

منظومة وزارة العمل

والاستفادة من منظومة وزارة العمل،ومنها برامجها المتطورة،و مراكزها التدريبية الثابتة والمتنقلة "82 مركزًا "،ودورها ومساندتها في تقديم الدعم الفني والمهني والتكنولوجي، طبقا للمعايير المحلية والدولية،واعتماد الشهادات للخريجين،التي تؤكد امتلاك المهارات اللازمة لدخولهم سوق العمل في الداخل والخارج.

مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل

وقالت الوزارة في البيان: إن النقابتين المهنيتين، و"الاتحاد العام"،سيقومون بتنظيم ندوات وحملات توعوية داخل مقراتهم للتوعية بخدمات الوزارة،وأهمية هذه البروتوكولات في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل،وضمان حضور المرشحين من الخريجين والشباب،والعمال، والذين سيقع عليهم الاختيار بعد عمليات الاختبارات اللازمة، للاستفادة من العملية التدريبية، والتوعية.

تفاصيل البرتوكول

ونصت بروتوكولات التعاون على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتتكون من عدد متساوي من الأعضاء، بحد أقصى 4 أعضاء من كل طرف، لوضع خطة العمل، وآليات المتابعة والتنفيذ.

حضر توقيع البروتوكولات: خلف الزناتى نقيب المعلمين،رئيس اتحاد المعلمين العرب، ود. سيد خليفة نقيب عام المهن الزراعية، وعادل السيد حاحا الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين، والمهندس جمال محمد أبو المعاطى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، ومجدي عبد التواب منسق البروتوكولات.. ومن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: عبد المنعم الجمل رئيس "الاتحاد"، ومحسن اش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.



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