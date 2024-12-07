السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة العمل توقع بروتوكول تعاون مع نقابتي المهن التعليمية والزراعية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل  اليوم السبت عن توقيع بروتوكولات تعاون مع نقابتي المهن الزراعية، والتعليمية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر،وذلك في مجالات التدريب المهني،وتأهيل الخريجين،والشباب والعاملين -المرشحين من تلك الأطراف الموقعة- بالمجان، على احتياجات سوق العمل، ورفع الوعي النقابي.

 

منظومة وزارة العمل

 

والاستفادة من منظومة وزارة العمل،ومنها برامجها المتطورة،و مراكزها التدريبية الثابتة والمتنقلة "82 مركزًا "،ودورها ومساندتها في تقديم الدعم الفني والمهني والتكنولوجي، طبقا للمعايير المحلية والدولية،واعتماد الشهادات للخريجين،التي تؤكد امتلاك المهارات اللازمة لدخولهم سوق العمل في الداخل والخارج.

 

مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل

 

وقالت الوزارة في البيان: إن النقابتين المهنيتين، و"الاتحاد العام"،سيقومون بتنظيم ندوات وحملات توعوية داخل مقراتهم للتوعية بخدمات الوزارة،وأهمية هذه البروتوكولات في مجالات التدريب المهني  من أجل التشغيل،وضمان حضور المرشحين من الخريجين والشباب،والعمال، والذين سيقع عليهم الاختيار بعد عمليات الاختبارات اللازمة، للاستفادة من العملية التدريبية، والتوعية.

 

تفاصيل البرتوكول 

 

ونصت بروتوكولات التعاون على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتتكون من عدد متساوي من الأعضاء، بحد أقصى 4 أعضاء من كل طرف، لوضع خطة العمل، وآليات المتابعة والتنفيذ.

حضر توقيع البروتوكولات: خلف الزناتى نقيب المعلمين،رئيس اتحاد المعلمين العرب، ود. سيد خليفة نقيب عام المهن الزراعية، وعادل السيد حاحا الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين، والمهندس جمال محمد أبو المعاطى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، ومجدي عبد التواب منسق البروتوكولات.. ومن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: عبد المنعم الجمل رئيس "الاتحاد"، ومحسن اش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات سوق العمل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التدريب المهني المهن الزراعية المهن التعليمية نقابات عمال مصر وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تحذر من التعامل مع شركات إلحاق العمالة بالخارج قبل التأكد من التراخيص

خطوات تسجيل ذوي الهمم بموقع وزارة العمل للحصول على فرصة عمل

وزارة العمل تبدأ اختبارات لشباب تقدموا على وظائف بالسعودية (صور)

وظائف وزارة العمل في السعودية، اليوم إغلاق باب التقديم

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

بعد الارتفاعات الأخيرة.. سعر الدولار رسميا في البنوك المصرية السبت 7 ديسمبر 2024

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

1580 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

لتحديد مصير الأسد، اجتماع بين تركيا وروسيا وإيران في الدوحة

أخبار مصر: القومي للاتصالات يرد على زيادة سعر باقات النت، إيران تبيع الأسد وأمريكا تتحدث عن سقوط دمشق، ليفربول يحدد مصير صلاح

انخفاض أسعار 8 أنواع من السمك اليوم السبت في الأسواق

ديربي الميرسيسايد، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

احذر، أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترت فيها سم فئران وأسمنت قاتل

الجارديان توافق على بيع "أقدم صحيفة تصدر يوم الأحد" في العالم

بيع رسالة بخط يد الموسيقار موزارت برقم فاق التوقعات

المزيد

خدمات

المزيد

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (1 – 4)

ماذا يحدث لأهل النار حين يريدون الخروج منها؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية