الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"المهن التعليمية" تعلن موعد صرف معاشات أكتوبر

النقابة العامة للمهن
النقابة العامة للمهن التعليمية، فيتو
ads

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية صرف معاشات أكتوبر للأعضاء والورثة غدًا الأربعاء الموافق 2 أكتوبر.

 

وفي السطور التالية نوضح قانون نقابة المهن التعليمية، والذي وضع عدة جزاءات تأديبية تبدأ بالإنذار وتنتهي بشطب الاسم من النقابة حال مخالفة أحكام هذا القانون. 

في هذا الشأن، نصت المادة 15 من قانون نقابة المهن التعليمية على أن يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورًا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

 

تشكيل الهيئة التأديبية للنقابة

وتشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
1- هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه، ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التي ينتمي إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
2- هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوان يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثاني.

 

العقوبات التأديبية

وطبقا لـ قانون نقابة المهن التعليمية فإن العقوبات التأديبية تأتي كالآتي:
1- التنبيه.
2- الإنذار.
3- اللوم.
4- الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
5- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
6- شطب الاسم من جدول النقابة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة، هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل. 
 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهن التعليمية النقابة العامة للمهن التعليمية وزارة التربية والتعليم نقابة المهن التعليمية

الأكثر قراءة

اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وهذا موقف الزيادة الجديدة

غارة إسرائيلية استهدفت سيارتها، من هي الإعلامية صفاء أحمد؟

خير يصب من النيلين، خبير يزف بشرى سارة عن مياه السد العالي

بعد الإقبال الكبير، خدمة جديدة بالقطار الكهربائي والتطبيق اليوم

مقتل المذيعة السورية صفاء أحمد في قصف إسرائيلي استهدف العاصمة دمشق (صور)

حسين لبيب يتحدث عن صدمة جديدة تواجه الزمالك خلال أيام

قصف إسرائيلي يستهدف مقر القيادي بحركة فتح منير مقدح بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان (فيديو)

بدأت بمشادة كلامية، زوج يذبح زوجته في ملوي بالمنيا

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس تجهيزات الاحتلال لعملية برية في جنوب لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية