محمد فؤاد رشوان: السودان يعاني من تحديات بيئية وزراعية تهدد الأمن الغذائي

كشف الدكتور محمد فؤاد رشوان، الخبير في الشأن السوداني، عن التحديات البيئية والزراعية الكبيرة التي يعاني منها السودان، مؤكدًا أن الوضع في البلاد يتفاقم بشكل سريع نتيجة لتكرار موجات الجفاف والفيضانات بشكل مدمر، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية ويعرض الأمن الغذائي للخطر.

وأكد رشوان لـ فيتو أن السودان يعاني من ضعف شديد في البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك شبكات الري وخدمات التخزين والنقل، مما يجعل المزارعين عاجزين عن التكيف مع التغيرات المناخية المستمرة، وأضاف أن القطاع الزراعي يعاني أيضًا من نقص في التكنولوجيا الحديثة والمعدات الزراعية المتطورة، مما يحد من الإنتاجية ويضعف قدرة المزارعين على مواجهة التحديات.

ووفقًا لتقارير التنمية الزراعية، كشف رشوان أن أكثر من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في السودان تبقى غير مستغلة، ما يحرم البلاد من استغلال إمكاناتها الزراعية الهائلة، ويزيد من حجم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

الآثار المحتملة للأزمة في السودان

وتطرق رشوان إلى الآثار المحتملة للأزمة في السودان، حيث أكد أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل مأساوي، نتيجة الأوضاع السياسية المتدهورة والمجازر المتكررة التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، وقال إن هذه الانتهاكات تسببت في موجات نزوح جماعي طالت ملايين السودانيين، حيث يعيش العديد منهم في ظروف قاسية داخل المخيمات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وأشار رشوان إلى أن أكثر من 24 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، في ظل انهيار الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى نقص المساعدات الإنسانية بسبب تعطل الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا.

التأثير على الاستقرار السياسي

وأكد رشوان أن الأزمة الإنسانية في السودان لها تأثيرات مباشرة على المشهد السياسي، حيث تعيش البلاد حالة من الغليان بسبب معاناة المواطنين اليومية من الفقر والجوع وانعدام الخدمات الأساسية. وقال إن الاحتجاجات الشعبية تتصاعد في مختلف المدن السودانية، مطالبين بإنهاء الصراع وإصلاح النظام السياسي، لكن، وفقًا لرشوان، فإن استمرار العنف وتفاقم الأزمات قد يدفع البلاد نحو حرب أهلية شاملة، خاصة مع تصاعد الصراعات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وانتشار الميليشيات المسلحة، مما يضعف مؤسسات الدولة ويزيد من هشاشة الوضع.

تأثير إقليمي ودولي

وتحدث رشوان عن التأثير الإقليمي والدولي للأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن منطقة القرن الإفريقي تشهد تعقيدات متزايدة بسبب التدفقات الكبيرة للاجئين والنزوح الداخلي الناجم عن الصراعات المسلحة والجفاف وانعدام الاستقرار السياسي في السودان والدول المجاورة. وأوضح أن أعداد اللاجئين السودانيين قد تجاوزت 2 مليون لاجئ خلال العام الماضي، ما يشكل ضغطًا هائلًا على الدول المضيفة مثل إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد.

تأثير طويل الأمد على التنمية

وحذر رشوان من أن الأزمة المستمرة في السودان تهدد ضياع أجيال كاملة بسبب نقص التعليم والخدمات الصحية، وقال إن العديد من المدارس في البلاد أغلقت نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية، بينما يعاني النظام الصحي من انهيار شبه كامل، ما يحرم ملايين المواطنين من الرعاية الأساسية ويزيد من تفشي الأمراض وسوء التغذية. وأضاف أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على الحاضر، بل يهدد مستقبل البلاد بشكل كبير.

تعزيز الجهود الدولية وزيادة المساعدات الإنسانية

وأكد ضرورة استجابة شاملة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني لسكان السودان المتضررين من الأزمة، ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية وتعزيز الجهود الدولية لدعم المنظمات الأممية والمحلية العاملة على الأرض، كما شدد على أهمية تعزيز المساعي الدبلوماسية لإحلال السلام والاستقرار في السودان، من خلال الحوار بين الأطراف المتنازعة وتقديم ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاقات، إلى جانب تطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسية ضرورية لتعزيز الاستقرار والثقة في البلاد.

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