نموذج ليبيا، وزير خارجية السودان يحذر من مخطط كارثي يستهدف بلاده

حذر وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف، اليوم، من المشاورات التى تجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة موازية لتقسيم البلاد على غرار سيناريو ليبيا".

وزير خارجية السودان يحذر من سيناريو تفتيت الدولة

وقال وزير الخارجية السوداني، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، نرفض التحركات التى تستهدف لتفتيت السودان، على غرار الأوضاع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب.

وأكد الوزير السوداني، ً أن "أي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية، ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية".

السودان، فيتو

وشدد وزير الخارجية السوداني، أن "خيار الحسم العسكري هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحرب الداخلية حاليا".

على يوسف الشريف يؤكد أن الحسم العسكري هو الحل الوحيد

وأشار على يوسف الشريف، إلى أن "الجيش السوداني يسير في طريق الحسم العسكري، في ظل عدم وجود مسار آخر للتفاوض على الساحة".

واعتبر على يوسف الشريف، أن "الحل النهائي لوقف الحرب فى السودان، يجب أن يشمل اتفاقًا لوقف إطلاق النار أولًا، ثم تفكيك ميلشيا الدعم السريع بشكل نهائي"، مشيرًا إلى أن "بلاده لن تتحمل مرة أخرى وجود قوات أخرى إلى جانب الجيش".

وأوضح وزير خارجية السودان، أن "تأخر الحسم العسكري، ليس بسبب ضعف الجيش السوداني، وإنما بسبب احتماء عناصر الدعم السريع بالمدنيين والأعيان المدنية".

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