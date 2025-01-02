جروس يجتمع بطبيب الزمالك لهذا السبب

اجتمع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص المدير الفني للزملك على الاطمئنان من رئيس الجهاز الطبي على موقف اللاعبين المصابين، ومتابعة سير البرامج التأهيلية لجميع المصابين، لمعرفة موعد عودتهم للتدريبات خلال الفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات المهمة في شهر يناير الجاري، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا للمصري البورسعيدي

واستأنف الزمالك تدريباته أمس الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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