جروس يركز على الجوانب الفنية استعدادا لمواجهة المصري

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريسيتان جروس على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص المدير الفني للزمالك على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.



وواصل مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويعاني الزناري من إصابة في العضلة الخلفية ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وأدى المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، حيث يعاني اللاعب من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا للمصري البورسعيدي

واستأنف الزمالك تدريباته أمس الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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