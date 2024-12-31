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رياضة

خليجي 26، رينارد يعلن تشكيل السعودية في مباراة عمان بنصف النهائي

منتخب السعودية
منتخب السعودية

خليجي 26، يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب عمان، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وعمان في الـ4:30 عصرا، وتنقل مباشرة على شاشة قناة أبو ظبي الرياضية 1.

تشكيل السعودية  أمام عمان

 يبدأ منتخب السعودية مواجهة عمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - نواف بوشل - سلطان الغنام

خط الوسط: الحمدان - محمد كنو - عبد الله رديف 

خط الهجوم: مروان الصحفي - مصعب الجوير - سالم الدوسري

وتقام اليوم الثلاثاء مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 26

وتقام مباريات اليوم في المواعيد التالية:

عمان × السعودية | 4:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1

البحرين × الكويت | 7:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية لترتيب أفكاره لحسم التشكيل النهائي الذي سيواجه به عمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب عمان، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي خليجي 26.

مشوار منتخبي السعودية وعمان في خليجي 26 

منتخب السعودية كان قد تأهل للمربع الذهبي بعد الحصول على 6 نقاط من الفوز على اليمن والعراق والخسارة من البحرين، ليضرب موعدًا مع عمان التي تعادلت أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1)، فيما انتصرت على قطر (2-1).

 

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