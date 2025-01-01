لاعب السعودية يقرر الاعتزال بعد توديع خليجي 26

خليجي 26، كشفت تقارير سعودية عن رغبة محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية، في الاعتزال بعد وداع بطولة كأس الخليج العربي عقب الخسارة أمام عمان في نصف النهائي .

و أبلغ محمد العويس حارس ‎المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إدارة المنتخب نيته الاعتزال الدولي عقب مباراة عمان التي أقيمت مساء أمس.

وصعد المنتخب العماني لنهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) بعد الفوز على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد جابر المبارك، في نصف نهائي البطولة.

افتتح عمان التسجيل عن طريق أرشد العلوي في الدقيقة 73، قبل أن يضاعف علي البوسعيدي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 85، وبعدها بدقيقتين قلص محمد كنو النتيجة بتسجيل الهدف الأول للأخضر السعودي.

جدير بالذكر أن المنتخب العماني لعب منقوص العدد منذ الدقيقة 33 بعد ما تعرض المنذر ربيع العلوي للطرد المباشر بسبب تدخله القوي على سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة تعرض عبد الإله هوساوي لاعب المنتخب السعودي للطرد المباشر بعد تدخل قوي على قدم لاعب المنتخب العماني.

تشكيل السعودية أمام عمان

بدأ منتخب السعودية مواجهة عمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - نواف بوشل - سلطان الغنام

خط الوسط: الحمدان - محمد كنو - عبد الله رديف

خط الهجوم: مروان الصحفي - مصعب الجوير - سالم الدوسري

تشكيل عمان أمام السعودية

مشوار منتخبي السعودية وعمان في خليجي 26

منتخب السعودية كان قد تأهل للمربع الذهبي بعد الحصول على 6 نقاط من الفوز على اليمن والعراق والخسارة من البحرين في دور المجموعات، ليضرب موعدًا مع عمان التي تعادلت أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1)، فيما انتصرت على قطر (2-1) في نفس الدور.

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