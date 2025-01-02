الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم، تراجعت أسعار الدولار بنحو 5 قروش بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك المصرية  الخميس 2 يناير 2025، فى البنك المركزي والبنوك المصرية.


سعر الدولار اليوم

 وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.77 جنيهًا للشراء و50.90 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.73 جنيهًا للشراء و50.83 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.74 جنيهًا للشراء و50.84 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

الدولار 
سعر الدولار 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجارى الدولى البنك المركزى المصرى العملة الخضراء سعر الدولار فى البنك الأهلي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك التجاري سعر الدولار فى البنوك المصرى سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار في البنك سعر الدولار فى البنوك المصرية سعر الدولار فى البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

4262 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب تتراجع مساء أول أيام 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ختام تعاملات الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

رواتب تصل لـ 200 ألف جنيه، مد التقديم على وظائف جديدة بالكويت

عانى من مغص شديد، "ذا صن" تكشف محاولة اغتيال بشار الأسد في روسيا

بعد تطبيق الضريبة، هذه الهواتف معفاة من الرسوم

كارثة جديدة في إثيوبيا، ظهور تشققات أرضية وفوالق ضخمة تبتلع الأشجار وتثير القلق (فيديو)

غضب أهلاوي من مفاوضات أكرم توفيق مع الشمال القطري

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

منوعات

المزيد

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الخميس 2-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 2 يناير 2025

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس 2-1- 2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بدلات حكام الدوري المصري الممتاز بعد زيادتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

تفسير رؤية بائع السمك في المنام وعلاقته بزوال الهموم وتفريج الكرب

حكم الاستشفاء بقراءة سورة الصافات وفضائلها وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية