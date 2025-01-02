رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال تنفيذ عدد من مشروعات المدينة

تابع المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز الأعمال الجارية بقطاع الطرق خلال الفترة المسائية، حيث تم تكثيف خطة العمل لرفع كفاءة وتطوير المحور الشرقي الجديد لتيسير الحركة المرورية على السكان ورواد الطريق، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعظيم الاستفادة من الأراضي على جانبي الطريق، والمحاور الأخرى.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، أنه جارٍ استكمال بعض قطاعات الأرصفة والجزر بدايةً من مدخل السويس 3، بالإضافة إلى توجيه بعض الممرات للأجزاء التالفة، كما يتم العمل أيضًا بالتوازي بداية من مدخل الإسماعيلية (3) لتشمل الأعمال كامل المحور.

وأكد رئيس الجهاز، على طاقم الإشراف والشركة المنفذة بتواصل العمل وإنهاء المشروع على الوجه الأمثل، بهدف تحقيق الاستفادة من المشروع وتحسين شبكة الطرق بالمدينة.

وفي سياق متصل، وفي إطار خطة جهاز مدينة الشروق لرفع كفاءة وتجميل المداخل والمحاور بهدف ظهور المدينة في أبهى الصور الحضارية، وجه المهندس محمد السيد عبد المقصود رئيس الجهاز بالبدء في زراعة وتجميل كل من مدخل السويس 3، والمدخل الجنوبي الواقع بالمحور الشرقي أمام منطقة الإسكان العائلي، وذلك بالجهود والإمكانات الذاتية للجهاز، حيث تشمل الأعمال في مدخل السويس 3 صيانة المسطحات وتوجيه رعاية مكثفة للمزروعات القائمة مع استعواض التالف منها واستحداث بعض القطاعات داخل المسطحات لزراعتها، وفي المدخل الجنوبي أعمال التسوية وتنفيذ شبكة ري عادية في المدخلين، وبنظام التنقيط تساعد في الحفاظ على المزروعات.

وأضاف عبد المقصود أنه جار تدعيم أعمال الزراعة بتكثيف الأشجار والنخيل والمغطيات للتربة والنجيل الطبيعي والشجيرات والصبارات مع توجيه حملة نظافة ورفع مخلفات من المدخل وعلى طول المحور الشرقي حتى مدخل الإسماعيلية، لتساعد تلك العناصر جميعًا في إضفاء اللمسة الجمالية وتؤثر ايجابًا في الرونق المميز لمدينة الشروق.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا موقف مشروعات المرافق بأراضي المنطقة الصناعية الجديدة والمقامة على مساحة ١١ ألف فدان بالمدينة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية واجتماعات تم خلالها مناقشة موقف تلك المشروعات.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة مواصلة تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية وفق خطة زمنية محددة وبالمواصفات القياسية المطلوبة، وتقييم أداء الشركات المنفذة للمشروعات أولًا بأول، مضيفًا أن المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة ستضم كيانات صناعية كبيرة، وتشهد حاليًا إقبالًا من المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة، بالتعاون الكامل مع مسئولي وزارة الصناعة.



وفي هذا الإطار، تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز في المشروعات.



وشملت جولة رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، ومرافقيه، تفقد عددٍ من الوحدات نموذج ٩٠ مترًا بالمرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة، حيث تم وجارٍ تنفيذ ٩٠ ألف وحدة سكنية على 3 مراحل بقطاعات (أ - ب - ج) بمنطقة غرب المطار على مساحة 3 آلاف فدان، كما تابع أعمال الزراعة وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع العام.



متابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، بمقر الوزارة، مع مسئولى شركات المقاولات العاملة ومسئولي مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بعد عودته من الجولة التفقدية بمدينة سانت كاترين، وبحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشاري المشروع.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تتم متابعته بشكل مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

ووجه المهندس شريف الشربيني، في هذا الصدد بإعداد تقرير أسبوعي للمتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمشروع، واستعراض آلية التقييم التي يتم العمل بها بمختلف جوانبه.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العمل على زيادة أعداد العمالة والمعدات لدفع عجلة العمل، ووضع خطط واضحة لتيسير عملية المتابعة لجميع الأعمال والتقدم الملحوظ في أعمال كل شركة.

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