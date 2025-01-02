الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

ضبط بطل فيديو تعذيب وقتل الكلاب الضالة بالإسكندرية

ضبط عاطل يعذب الكلاب
ضبط عاطل يعذب الكلاب الضالة

 كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بتعذيب الكلاب الضالة بالإسكندرية.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتعذيب وقتل الكلاب الضالة بحى البيطاش بالإسكندرية.

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 وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بلاغا  من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية) بقيام المشكو فى حقه بتعذيب الكلاب الضالة بالشارع وتشريسها مما نتج عنه نفوق الكلب الظاهر بمقطع الفيديو.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( عاطل – مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد بيع الكلاب والتربح منها،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية قسم شرطة الدخيلة قتل الكلاب قسم أول الرمل

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