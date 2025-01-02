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حوادث

القبض على 17 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بعزبة محسن بالإسكندرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 17 شخصًا فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بعزبة محسن بالإسكندرية.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بعزبة محسن بالإسكندرية 

 تابعت  أجهزة الأمن ، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص  قيام مجموعة من الأطفال بالتشاجر بقطعة أرض فضاء بعزبة محسن بالإسكندرية مستخدمين زجاجات مولوتوف معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
 

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 وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية بلاغا  من بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بقطعة أرض فضاء بدائرة القسم بين طرف أول (6 أشخاص) وطرف ثانى (11 شخصا) بسبب اللهو ولعب كرة القدم تبادلوا خلالها التعدي بالضرب دون حدوث ثمة إصابات.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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