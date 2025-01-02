الخميس 02 يناير 2025
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محافظات

محافظ المنيا يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإيجاد حلول فورية

محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مشددًا على ضرورة التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بشكل عاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن.

 

 

مركز ديرمواس جنوب المنيا

في هذا السياق، استجابت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس جنوب المنيا  لشكوى أهالي قرية تل بني عمران برفع المخلفات الصلبة من أرض فضاء بقرية الحاج قنديل، وذلك لتحسين المظهر الجمالي للقرية وخلق بيئة صحية ونظيفة للسكان.

 

تسريب مياه بخط المياه في بني مزار 
 


كما قامت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بمعالجة تسريب مياه بخط المياه الرئيسي بطريق البحر بحي شرق، بالتنسيق مع شركة المياه، حيث تم إصلاح العطل وشفط المياه من الشارع وردم الحفر لتيسير حركة السير، بالإضافة إلى إصلاح أعطال بخطوط المياه في قرى صندفا، البهنسا، ونزلة الدليل، مع إعادة توصيل المياه للمنازل وإصلاح الطرق المتضررة.

بني مزار شمال المنيا 

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كما استجابت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال المنيا  لمطالب أهالي قرية ساقولا التي أُثيرت خلال اللقاء الجماهيري المنعقد بالمركز، بحضور محافظ المنيا وتمت مخاطبة الإدارة العامة للبريد بالمنيا لإدراج إنشاء مكتب بريد بالقرية ضمن خطة الهيئة، مع استمرار خدمة أهالي القرية من خلال مكتب بريد شلقام القريب، كما تم التنسيق مع الإدارة التعليمية ببني مزار لإدراج إنشاء مدرسة فنية للبنات بقرية ساقولا ضمن الخطة، مع الإشارة إلى وجود مدرسة مماثلة بقرية أشروبة تخدم المنطقة حاليًّا.

وفيما يخص مطالب تشغيل محطة مياه ساقولا على البحر اليوسفي، تم التواصل مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للإسراع في إتمام أعمال الإنشاء والتشغيل المبدئي.

محافظ المنيا يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإيجاد حلول فورية

 كما تمت دراسة طلب إنشاء كورنيش على البحر اليوسفي بالتنسيق مع مديرية الري،  واستجابت الوحدة المحلية لشكوى تتعلق بوجود قطع في طريق مصر أسوان أسفل محور بني مزار، حيث تم حل المشكلة على الفور لضمان سلامة مواطني المنيا.


أهالي الملكية البحرية في ملوي 


وفي مركز ملوي، جنوب المنيا استجابت الوحدة المحلية لشكوى أهالي الملكية البحرية المتعلقة بضرورة تأمين نهاية الكوبري العلوي من الناحية الشرقية، وتم إنشاء مطب صناعي حفاظًا على سلامة المواطنين وتفادي الحوادث.

انفجار في خط مياه في سمالوط 
 


وفي مركز سمالوط، شمال المنيا تعاملت الوحدة المحلية مع انفجار في خط مياه بقطر 8 بوصات بشارع المحطة بحي شرق المدينة، حيث تم إصلاح العطل وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

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