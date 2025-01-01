حبس عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا

أمرت نياية الأموال العامة، بحبس عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة، بهم بعد مزاعم “تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال” وذلك ٤ أيام علي ذمة ورود التحريات.



تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال.. ضبط عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وكذا قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (44 هاتف محمول- 94 شريحة هاتف محمول – مبلغ مالى – ماكينة للمدفوعات الإلكترونية).



باستكمال التحريات تبين قيام المتهمين بارتكاب23 واقعة نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية أكثر من مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.