تعرف على لائحة كأس مصر في دور الـ32 وجدول المباريات

كأس مصر، كشف سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن لائحة مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، مشيرا إلى أنه في حال إنتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل، يتجه الفريقان للعب وقت إضافي، وفي حال استمرار التعادل تحسم المباراة بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

أشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن مباريات دور الـ32 بكأس مصر، ستقام على ملاعب الأندية المذكورة أولا حتى المباراة النهائية للبطولة، على أن تحدد مواعيد مباريات دور الـ32 بمعرفة اتحاد الكرة في وقت لاحق

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نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة

بتروجيت × المقاولون العرب

إنبي × حرس الحدود

الإسماعيلي × طنطا

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام ×

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا

طلائع الجيش × الأولمبي

الجونة × القناة

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

قرعة كأس مصر، فيتو

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

تشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

يحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

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