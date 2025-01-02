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ثقافة وفنون

الليلة، عزاء السيناريست الراحل بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

السيناريست بشير الديك،
السيناريست بشير الديك، فيتو

تستقبل أسرة السيناريست الراحل بشير الديك عزاءه، مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير الجاري، وذلك بقاعة الوهاب بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. 

وفاة السيناريست بشير الديك 

كان السيناريست الراحل بشير الديك قد وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 80 عاما. 

بشير الديك 

المؤلف الراحل بشير الديك من مواليد عام 1944، ولم تكن دراسته ذات علاقة بالفنون، فقد كان يدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1966، ولكن بالرغم من أن هذا المجال البعيد   كل البعد عن الفن فإن الراحل كان مهمومًا بالكتابة لذا كان يكتب القصص لمجلات وصحف ودوريات أدبية إلى أن جاءته فرصة لتحويل قصصه تلك إلى الشاشة من خلال فيلم “مع سبق الإصرار” والذي تعاون فيه مع المخرج أشرف فهمي.

وتعتبر العلاقة الفنية بين الكاتب بشير الديكوالمخرج عاطف الطيب واحدة من أبرز الثنائيات التي شهدتها السينما المصرية، فقد شكلت هذه الشراكة المبدعة محطة هامة في تاريخ السينما المصرية، حيث تعاون الاثنان في إنتاج مجموعة من الأفلام التي أحدثت تغييرات كبيرة في نوعية السينما المعروضة في ذلك الوقت.

 تعاون الثنائي في العديد من الأعمال التي أثرت في الذاكرة الجماهيرية، مثل أفلام (ضد الحكومة وسواق الأتوبيس وضربة معلم وضد الحكومة وناجي العلي وليلة ساخنة)، والنجاح الكبير الذي حققته أفلامهما المشتركة لم يكن فقط بسبب جودة الكتابة والإخراج، بل أيضًا بسبب تناغم الرؤية بينهما.

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وفاة السيناريست بشير الديك بشير الديك الشيخ زايد مسجد الشرطة السيناريست بشير الديك
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