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رياضة

كأس مصر، بتروجت يستضيف المقاولون في افتتاح دور الـ 32

المقاولون، فيتو
المقاولون، فيتو

كأس مصر، يلتقي بتروجت بقيادة سيد عيد، مع المقاولون العرب بقيادة محمد مكي، على ملعب بتروسبورت اليوم الخميس في افتتاح مباريات دور الـ 32 لـ بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بتروجت ضد المقاولون

وتنطلق مباراة بتروجت ضد المقاولون في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، موسم 2024-2025.

حكام مباراة  بتروجت والمقاولون

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وصعد المقاولون العرب إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بركلات الترجيح في الدور التمهيدي الرابع من المسابقة.

 

ويحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 9 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 34 نقطة.


نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام  

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة 

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للاتصالات والشمس 

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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