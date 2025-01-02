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رياضة

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري

كولر ومحمد الشناوي
كولر ومحمد الشناوي

الأهلي، يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدا الجمعة في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري المرتقبة غدا الجمعة، حيث يشهد الاجتماع الاتفاق على ملابس الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة بجانب بعض الأمور التنسيقية الخاصة باللقاء. 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الأول والأخير في الجزائر مساء اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا حيث وصلت بعثة الأهلي إلي الجزائر امس استعدادا لمواجهة الغد. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقان غدا الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – أشرف داري – كريم الدبيس – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق.

خط الوسط:عمرو السولية – حسين الشحات  – إمام عاشور – مروان عطية –  أحمد نبيل كوكا – مصطفى أبو الخير- كريم وليد- عمر الساعي – محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبوعلي – محمود كهربا – سمير محمد.

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