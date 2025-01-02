الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الانتهاء من تصوير نصف مشاهد "فهد البطل" لأحمد العوضي

أحمد العوضي، فيتو
أحمد العوضي، فيتو

انتهت أسرة مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي من تصوير 50٪ من مشاهد العمل، المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

 

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قصة مسلسل فهد البطل 

وتشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مشاجرة بين العوضى وأحد أفراد المنطقة الذي يتطاول على شقيقته التى تلعب دورها الفنانة «كارولين عزمي»، وعلى إثرها يتم احتجاز «فهد» فى السجن لمدة 24 ساعة، إلى أن يُخلى سبيله.

 

تتر مسلسل فهد البطل 

وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تترى البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

 

 

أبطال مسلسل فهد البطل

ويشارك في مسلسل فهد البطل كل من: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

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