مشهد يفوق الاحتمال، والد رضيعة فلسطينية ماتت متجمدة داخل خيمة يروي تفاصيل لحظة الفراق (فيديو)

كشف مع الساعات الأولى لصباح اليوم، عن وفاة رضيعة فلسطينية متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفاة الرضيعة الفلسطينية سيلا محمود الفصيح متجمدة

وحسب شهود عيان، فإن الرضيعة الفلسطينية تدعى سيلا محمود الفصيح، بعمر أسبوعين، توفيت فجر الأربعاء متأثرة بالبرد القارس في منطقة مواصي خان يونس.

سيلا محمود الفصيح، هى الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، حيث توفيت الرضيعة عائشة عدنان سفيان القصاص فجر الجمعة، داخل خيمة في مواصي خان يونس.

الرضيعة "سيلا محمود الفصيح" تجمدت من برد الخيام في مواصي خانيونس وفارقت الحياة.#غزة pic.twitter.com/2fsMJGJrsb — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 25, 2024

وقال محمود الفصيح، والد الرضيعة سيلا، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم استيقظوا صباح الأربعاء فوجدوا اللون الأزرق يطغى عليها فيما نزف الدم من فمها وأنفها.

والد الرضيعة سيلا محمود الفصيح يكشف تفاصيل وفاتها

وأضاف محمود الفصيح، أنهم توجهوا بها إلى عيادة تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حيث أبلغهم الأطباء هناك أن “قلب الطفلة توقف من البرد”.

وأشار والد الرضيعة سيلا محمود الفصيح، إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية داخل خيمة من القماش لا تصلح للسكن، بينما ينامون على الرمال الباردة دون وجود فراش أو مستلزمات تقيهم برد الشتاء.

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، في منشور على “إكس”، إن الرضيعة “سيلا محمود الفصيح تجمدت من برد الخيام في مواصي خان يونس وفارقت الحياة”.

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