الخميس 02 يناير 2025
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رياضة

كرة اليد، قناة مصرية تحصل على حقوق بث بطولة العالم

منتخب كرة اليد، فيتو
منتخب كرة اليد، فيتو

كرة اليد، حصل قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباريات بطولة العالم لكرة اليد المقبلة، والمقرر لها خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا من بينهم منتخب مصر الذي يقوده فنيا المدير الفني الإسباني كارلوس باستور.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم يوم 12 يناير المقبل، بعد ختام معسكرها في إسبانيا المقرر له خلال الفترة من 4 وحتى 11 من الشهر نفسه.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

 

مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × الأرجنتين - 15 يناير 2025

مصر × البحرين - 17 يناير 2025

مصر × كرواتيا - 19 يناير 2025

 

خالد فتحي يترأس البعثة

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج. 

ويحرص خالد فتحي بشكل مستمر على التواجد في معسكر المنتخب الوطني وعمل اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل توفير المناخ المناسب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم المقبلة. 

 

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة.  

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.   

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.   

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