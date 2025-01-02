قرار جديد من المجلس الأعلى للأزهر بشأن استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية

قرار المجلس الأعلى للأزهر لسنة 2024 بحظر استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية إلا بالضوابط الآتية:



1- من صدر له قرار بصرف المميزات المالية المقررة للحاصلين على مؤهل الدكتوراه.



قرار جديد من المجلس الأعلى للأزهر بشأن بحظر استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية

2- من صدر له قرار بإيداع المؤهل الإعلى (الدكتوراه) بقرار في ملف خدمته.



3- عدم اتخاذ إجراءات تخفيض المدة البينية للترقي للخاضعين لأحكام القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته إلا للحاصلين على هذه المؤهلات الأعلى الماجستير - الدكتوراه الصادرة من الجامعات المصرية أو صادرة من جهات اخرى تم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.

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