الخميس 02 يناير 2025
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أخبار مصر

قرار جديد من المجلس الأعلى للأزهر بشأن استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

قرار المجلس الأعلى للأزهر لسنة 2024 بحظر استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية إلا بالضوابط الآتية:


1- من صدر له قرار بصرف المميزات المالية المقررة للحاصلين على مؤهل الدكتوراه.
 

قرار جديد من المجلس الأعلى للأزهر بشأن بحظر استخدام لقب دكتور في المكاتبات الرسمية

2- من صدر له قرار بإيداع المؤهل الإعلى (الدكتوراه) بقرار في ملف خدمته.
 

3- عدم اتخاذ إجراءات تخفيض المدة البينية للترقي للخاضعين لأحكام القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته إلا للحاصلين على هذه المؤهلات الأعلى الماجستير - الدكتوراه الصادرة من الجامعات المصرية أو صادرة من جهات اخرى تم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.

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