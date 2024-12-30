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لوعاظ الأزهر، رابط معرفة مواعيد الاختبارات في مسابقة الابتعاث لشهر رمضان

وعاظ الأزهر، فيتو
وعاظ الأزهر، فيتو

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الأربعاء المقبل، الأول من يناير 2025 الاختبار الشفوي لمن اجتازوا الاختبار التحريري في مسابقة الابتعاث لشهر رمضان المبارك، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ حيث تأتي الاختبارات الشفوية كمرحلة ثانية لاختيار أفضل الكفاءات العلمية من وعاظ الأزهر الذين سيمثلون الأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

 

موعد الاختبار الشفوي لمن اجتازوا الاختبار التحريري في مسابقة الابتعاث لشهر رمضان



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي: إن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر يولي اختيار المبعوثين اهتمامًا كبيرًا، نظرًا للدور المهم الذي تبذله بعثات الأزهر الشريف في جميع دول العالم، وما يتميزون به من قدر عال من المعرفة والثقافة، لتمثيل المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، والعمل على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

 الرسالة العالمية للأزهر الشريف


أضاف الجندي أن هذا الاختبار يأتي كمرحلة ثانية ضمن مراحل اختيار أفضل الكفاءات من وعاظ الأزهر الشريف للقيام بالتوعية الدينية في المساجد والمراكز الإسلامية في العديد من دول العالم خلال الشهر المبارك، في إطار الرسالة العالمية للأزهر الشريف؛ لبيان معالم الدين الإسلامي السمحة.

 رابط اختبارات مسابقة الابتعاث لشهر رمضان من البحوث الإسلامية

ويمكن للمتقدمين التعرف على مواعيد الاختبارات من خلال الدخول على هذا الرابط 
 

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