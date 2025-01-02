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رياضة

أسوة بالإسماعيلي، الاتحاد السكندري يطالب بنقاط مباراته أمام فيوتشر

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

الدوري المصري، استقر مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، التقدم بشكوى ضد نادي فيوتشر، تتضمن طلب الحصول على نقاط المباراة التي أقيمت بينهما يوم 25 ديسمبر الماضي.

ويأتي قرار الاتحاد السكندري، بداعي تواجد أكثر من 5 لاعبين أجانب في قائمة فيوتشر خلال المباراة السالف ذكرها، رغم إشراك 4 لاعبين فقط.

وكان الاتحاد السكندري قد تعادل أمام فيوشر في المباراة التي جمعت بينهما يوم 25 ديسمبر الماضي، على إستاد الإسكندرية.

مودرن سبورت يشارك بـ6 لاعبين أجانب أمام الإسماعيلي

كشف مصدر داخل إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت، التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء في الجولة السابقة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتقدم الإسماعيلي باحتجاج رسمي لإدارة المسابقات بـرابطة الأندية المحترفة يطلب من خلاله اعتباره فائزا بمباراته أمام مودرن الحصول على نقاط المباراة كاملة بعد قيام الإسماعيلي بمخالفة لائحة المسابقة وإشراكه 6 لاعبين محترفين.

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