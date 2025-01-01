الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم التعادل السلبي، الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت لهذا السبب

الإسماعيلي ومودرن
الإسماعيلي ومودرن

الدوري المصري، تقدم نادي الإسماعيلي بشكوى رسمية للحصول على نقاط مباراته أمام مودرن سبورت، والتي انتهت بالتعادل السلبي اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري.

وأكد الإسماعيلي في بيان رسمي تقدمه باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة مودرن، بسبب مخالفة الأخير للوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب، بالمخالفة للائحة بطولة الدوري المصري، التي تنص على السماح للأندية مشاركة 5 لاعبين فقط في المباراة الواحدة.

الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت
الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت

وانتهت مواجهة مودرن سبورت والإسماعيلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من الإسماعيلي من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وشهدت الدقيقة الثامنة أول فرصة لنادي مودرن سبورت بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت على رأس فيجيري شون الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 11، رد الإسماعيلي بأخطر فرص المباراة بعد انفراد تام من نارد فرج مهاجم الإسماعيلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها جنش ببراعة.

وفي الدقيقة 38، أطلق سكالا لاعب مودرن تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيرا، حيث كاد الإسماعيلي يخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة إلا أن لاعبيه أهدروا انفرادا تاما بعد التباطؤ في التسديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل، على الملواني، هشام محمد،محمد عبد السميع، عبد الله محمد، محمد خطاري،عمر القط،عبد الله السعيد، محمد زيدان.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع

هجوم: فيجيري، اينوك سكالا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم أجاسا.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

بينما رفع مودرن سبورت رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير، بعدما خاض 7 مباريات، حيث تعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، ولم يتذوق مودرن سبورت طعم الانتصارات حتى الآن في البطولة، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين، واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الاسماعيلي مودرن سبورت مباراة الإسماعيلي ومودرن مودرن سبورت ضد الاسماعيلي

مواد متعلقة

تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت في الشوط الأول

ads

الأكثر قراءة

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين

4262 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب تتراجع مساء أول أيام 2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

بعد طلقة تحذير، تفاصيل مقتل مصري على يد الشرطة الإيطالية

منوعات

المزيد

مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل توجد حالات يجوز فيها قطع الرحم؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة (فيديو)

مع بداية رجب، فضل الأشهر الحرم وما ينبغي على المسلم فعله فيها (فيديو)

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية