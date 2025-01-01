رغم التعادل السلبي، الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت لهذا السبب

الدوري المصري، تقدم نادي الإسماعيلي بشكوى رسمية للحصول على نقاط مباراته أمام مودرن سبورت، والتي انتهت بالتعادل السلبي اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري.

وأكد الإسماعيلي في بيان رسمي تقدمه باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات، للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة مودرن، بسبب مخالفة الأخير للوائح بإشراك 6 لاعبين أجانب، بالمخالفة للائحة بطولة الدوري المصري، التي تنص على السماح للأندية مشاركة 5 لاعبين فقط في المباراة الواحدة.

الإسماعيلي يتقدم بشكوى للحصول على نقاط مباراة مودرن سبورت

وانتهت مواجهة مودرن سبورت والإسماعيلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من الإسماعيلي من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

وشهدت الدقيقة الثامنة أول فرصة لنادي مودرن سبورت بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت على رأس فيجيري شون الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 11، رد الإسماعيلي بأخطر فرص المباراة بعد انفراد تام من نارد فرج مهاجم الإسماعيلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها جنش ببراعة.

وفي الدقيقة 38، أطلق سكالا لاعب مودرن تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيرا، حيث كاد الإسماعيلي يخطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة إلا أن لاعبيه أهدروا انفرادا تاما بعد التباطؤ في التسديد، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد عمار، محمد نصر، محمد بيومي.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عماد حمدي، نادر فرج، إيريك تراوري، مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من أحمد عادل، على الملواني، هشام محمد،محمد عبد السميع، عبد الله محمد، محمد خطاري،عمر القط،عبد الله السعيد، محمد زيدان.

تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل، عبد الرحمن رشدان، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع

هجوم: فيجيري، اينوك سكالا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم أجاسا.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

بينما رفع مودرن سبورت رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأخير، بعدما خاض 7 مباريات، حيث تعادل في 5 مواجهات وخسر مباراتين، ولم يتذوق مودرن سبورت طعم الانتصارات حتى الآن في البطولة، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين، واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

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