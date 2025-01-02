الخميس 02 يناير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل أم علي، أسرع وألذ تحلية بأقل التكاليف

طاجن أم علي، فيتو
طاجن أم علي، فيتو

طريقة عمل أم علي، من الحلويات العربية الشهيرة، ذات الجذور المصرية، ويتم تحضيرها بالقليل من الرقاق أو عجينة الملفيه، أو حتى بعض حبات الكرواسون، والقليل من اللبن الحليب والمكسرات، لتسعدي به أفراد أسرتك.

أم علي؛ من الحلويات العربية المميزة بطعمها اللذيذ، كما أن طريقة عمل أم علي من الطرق سريعة التحضير، والتي يمكنك أن تقدميها لأفراد أسرتك أو ضيوفك، فهي من الحلويات الشرقية اللذيذة.

وتعد أم علي من الحلويات الشرقية التي تباع بأسعار عالية، في حين أنها غير مكلفة، ولن تستغرق وقتا ولا جهدا في عملها، كما أن طعهما لذيذ، ويفضلها الكبار والاطفال.

 

 إلى جانب أن طريقة عمل أم علي في البيت، غير مكلفة، مقارنة بشرائها جاهزة، فكل مكوناتها متوفرة بسهولة، وغير مكلفة، فيمكنك عمل كمية تكفي أفراد الأسرة التي تصل لـ6 أفراد، بما لا يتجاوز الـ50 جنيه.

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي طريقة عمل أم علي في البيت.


مقادير عمل أم علي 

500 جرام عجينة الملفيه (باف باستري) أو رقاق
100 جرام مكسرات
لتر حليب
250 جرام سكر
150جرام قشطه فلاحي
ڤانيلا

أم علي
أم علي

طريقة عمل أم علي خطوة بخطوة
 

تفرد عجينة الميل فيي ونقوم بعمل ثقوب بها وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة وبعد خروجها من الفرن نتركها تبرد ثم نقوم بتكسيرها لقطع صغيرة.
في إناء نضع اللبن على النار ونتركه إلى أن يغلي ثم نضع السكر ونقلبه جيدًا مع اللبن.
وفي طاجن فرن نضع عجينة الميل فيي والمكسرات ونخلطهم جيدًا ثم نضع الڤانيلاعلى الحليب.

نضيف اللبن على خليط الميل فيي والمكسرات ثم نضيف القشطه على الوجه وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة إلى أن يحمر وجهها وتقدم.

 

طريقة عمل أم علي بالشوكولاتة

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل أم علي، بطريقة مميزة واقتصادية، وغير مكلفة، بالشوكولاتة، وكذلك بالتمر.

طريقة عمل ام علي بالشوكولاتة

مقادير عمل ام علي :
4 حبات كرواسون 
لتر حليب 
200 جرام شيكولاتة خام 
3 حبات بيض 
ملعقة صغيرة فانيليا 
مربي كريز

للتزيين:
كوب كريمة خفق 
2 كيس دريم ويب 
200 جرم شيكولاتة داكنة 
حبات كريز

خطوات تحضير ام علي :
تذاب الشوكولاتة في الميكروويف أو على حمام مائي.
يسخن الحليب علي النار، ويخفق الفانيليا والبيض ونضيف الحليب الساخن لهما تدريجيا مع التقليب المستمر ثم الشيكولاتة المذابة.
يخفق الخليط جيدا، حتى يتجانس.
يفتح الكرواسون من المنتصف ويحشى بالمربي، ثم يقطع قطع صغيرة ويوضع بطاجن الفرن.
يسقي بمزيج الحليب والشيكولاتة المجهز.
يخبز في فرن متوسط الحرارة حوالي 30 دقيقة حتى ينتفخ.
بعد أن يبرد يزين بالكريمة المخفوقة مع الدريم ويب، الشيكولاتة المبشورة، الكريز.
وتقدم بالهنا والشفا.

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أصل طريقة عمل ام علي
 

طريقة أم علي
طريقة أم علي

تعود طريقة عمل ام علي؛ إلى العصر الأيوبي في مصر، وسميت ام علي بهذا الإسم، نسبة لزوجة حاكم الإمبراطورية الأيوبية في مصر؛ التي طلبت من الطهاه أن يبتكروا لها ألذ حلوى يمكنهم صنعها وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد، فسميت بإسمها، وأصبحت الوصفة المختارة طبقا وطنيا لمصر.

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