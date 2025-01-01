التحقيق في إنهاء ربة منزل حياتها بسبب خلافات زوجية بالصف

بدأت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في إقدام ربة منزل بإحدى قرى مدينة الصف على إنهاء حياتها حرقًا، إثر خلافات زوجية نشبت بينها وبين زوجها.

تلقى رئيس مباحث الصف المقدم أحمد حسانين، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

علي الفور، انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين تخلص ربة منزل 22 عامًا من حياتها بعد أن أضرمت النار في نفسها داخل منزل والدها.

وأوضحت التحريات، أن المتوفاة كانت على خلافات مع زوجها تركت على إثرها منزل الزوجية وتوجهت إلى منزل والدها، فقررت إنهاء حياتها، لرفضها الرجوع إليه، وإصرارها على الطلاق منه، وكشفت التحريات، أن النيران التهمت جسدها بالكامل، ولم يبقَ منها سوى الهيكل العظمي.

تحرّر محضر بالواقعة، وتباشر الجهات الأمنية حاليًّا تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابساتها.

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