الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق في إنهاء ربة منزل حياتها بسبب خلافات زوجية بالصف

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

بدأت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في إقدام ربة منزل بإحدى قرى مدينة الصف على إنهاء حياتها حرقًا، إثر خلافات زوجية نشبت بينها وبين زوجها.

تلقى رئيس مباحث الصف المقدم أحمد حسانين، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث.

علي الفور، انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين تخلص ربة منزل 22 عامًا من حياتها بعد أن أضرمت النار في نفسها داخل منزل والدها.

وأوضحت التحريات، أن المتوفاة كانت على خلافات مع زوجها تركت على إثرها منزل الزوجية وتوجهت إلى منزل والدها، فقررت إنهاء حياتها، لرفضها الرجوع إليه، وإصرارها على الطلاق منه، وكشفت التحريات، أن النيران التهمت جسدها بالكامل، ولم يبقَ منها سوى الهيكل العظمي.

تحرّر محضر بالواقعة، وتباشر الجهات الأمنية حاليًّا تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتحار النيابة العامة النيابة العامة بالجيزة خلافات زوجية رئيس مباحث الصف غرفة عمليات النجدة نيابة العامة

مواد متعلقة

حبس عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا

تفاصيل إحالة بلوجر وصديقها للجنايات لاتهامهما بترويج مخدر اغتصاب الفتيات

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة

النيابة تتسلم التقرير الطبي للمصابين بحادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس

إحالة بلوجر وآخر بتهمة حيازة مخدر "جي إتش بي" للمحاكمة

حجز المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة

قرار جديد من النيابة بشأن واقعة اعتداء طالب ثانوي ووالده على معلم بمدرسة في أطفيح

النيابة تستمع لأقوال المصابين بحادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس
ads

الأكثر قراءة

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق

مصدر برابطة الأندية يكشف تفاصيل أزمة مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

س وج، كل ما تريد معرفته عن تطبيق موبايلي والرسوم المقررة على الموبايلات

مصطفى الفقي يكشف المستور بشأن سياسة أحمد الشرع والاستراتيجية المصرية في التعامل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في انفجار سيارة أمام فندق ترامب

منوعات

المزيد

منزل جيمي، أمريكية تروي دور "كارتر" في بناء مسكنها

مشاهد من انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب (فيديو)

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

أسعار السكر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الأب المتوفى في المنام وعلاقتها بطول العمر، والبركة في الحياة

هل توجد حالات يجوز فيها قطع الرحم؟، أمين الفتوى يفجر مفاجأة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية